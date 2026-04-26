تأجيل استئناف "قضية المنشار" بالإسماعيلية إلى 2 مايو لتعذر حضور المتهم

كتب : أميرة يوسف

11:44 ص 26/04/2026

قضية المنشار

قررت محكمة جنايات مستأنف الأحداث بمجمع محاكم الإسماعيلية، اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم في واقعة قتل صديقه وتقطيع جثته باستخدام منشار كهربائي، إلى جلسة 2 مايو المقبل، وذلك لتعذر حضوره من دار الرعاية الاجتماعية المودع بها.

خلفية القضية


تعود أحداث الواقعة إلى قيام المتهم، وهو طفل، بقتل زميله داخل شقة سكنية، قبل أن يُقدم على تقطيع الجثمان باستخدام أداة كهربائية، في جريمة أثارت حالة من الصدمة والغضب بين أهالي الإسماعيلية، وطالب على إثرها الرأي العام بسرعة القصاص.

الحكم الأولي


وكانت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد الديب وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، قد قضت بإيداع المتهم داخل دار رعاية اجتماعية لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بارتكاب الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المنشار».

تقرير الطب النفسي


كشف تقرير الطب النفسي الصادر عن اللجان المختصة بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة، أن المتهم يتمتع بكامل قواه العقلية، ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو عقلية، سواء وقت ارتكاب الجريمة أو في الوقت الحالي.

وأكد التقرير أن المتهم كان مدركًا لطبيعة أفعاله ونتائجها، وقادرًا على التمييز بين الصواب والخطأ، ويتمتع بإرادة حرة، ما يثبت تحمله المسؤولية الجنائية الكاملة عن الجريمة دون وجود أي موانع طبية.

