طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": انخفاض الحرارة ورياح بهذه المناطق

استعدادات محطات الوقود بعد قرار رفع سعر السولار والبنزين - (صور)

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، وفق بيانها، إن طقس الساعات القادمة يشهد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن الأحوال الجوية تتأثر خلال طقس اليوم، بنشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه يسود اليوم الجمعة طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

وجاءت درجات الحرارة خلال الساعات القادمة، كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة : 22 العظمى و13 الصغرى.

السواحل الشمالية الغربية: 18 العظمى و14 الصغرى.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 22 العظمى و13 الصغرى.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 25 العظمى و16 الصغرى.

شمال الصعيد: 23 العظمى و12 الصغرى.

جنوب الصعيد: 31 العظمى و15 الصغرى.