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BBC

برلماني: تحديد الأحوزة العمرانية يقضي على البناء العشوائي

05:01 م الخميس 21 مارس 2024

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالإسراع في الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، وتحديدا في القرى.

وقال "الصالحي"، في بيان الخميس، إن تحديد الأحوزة العمرانية يساهم في الحد من انتشار البناء العشوائي، وخصوصا على الأراضي الزراعية، وهو الأمر الذي تسبب في العديد من الإشكاليات، لا سيما فيما يتعلق بتوفير المرافق اللازمة.

وأوضح أنه في ظل توجه الدولة نحو مواجهة حقيقية للحد من التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فمن الضروري تحديد الأحوزة العمرانية خصوصا وأن التعديات ما زالت قائمة في بعض القرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن تحديد الأحوزة يساهم في تحقيق عمليات تنظيم البناء، من خلال التخطيط العمراني السليم في مواجهة انتشار العشوائيات.

وقال الدكتور محمد الصالحي: علينا الاعتراف بوجود أماكن ملاصقة للتجمعات العمرانية في الريف والقرى أصبحت عبارة عن بؤر غير صالحة للزراعة بالإضافة إلى انتشار المتخللات بين المباني وهذه الأماكن يجب حسمها ودخولها الحيز العمراني، مطالبًا من الحكومة الإسراع في حسم ملف الأحوزة العمرانية في أقرب وقت.

مجلس الشيوخ البناء العشوائي التعديات على الأراضي الزراعية

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