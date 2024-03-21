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BBC

حالة الطقس اليوم.. "الأرصاد": رياح وأمطار تصل رعدية بهذه المناطق

04:03 ص الخميس 21 مارس 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21 مارس 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت "الهيئة"، أنه توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 40 تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد خفيفة مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على فترات متقطعة.

وتوقعت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، أن يسود اليوم، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

الطقس أمطار درجات الحرارة

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