محافظ جنوب سيناء: مصر تتمتع بمقومات هائلة في مجال السياحة الاستشفائية

كتب- محمد أبو بكر:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مصر تتميز بمواقع جغرافية متميزة يلزم العمل على استغلالها بالشكل الأمثل بما يعظم من مواردها.

وأضاف "فودة"، خلال كلمته بمؤتمر السياحة الدولية، إن مصر تتمتع بمقومات هائلة في مجال السياحة الاستشفائية مثل العيون الكبريتية والطقس المعتدل طوال العام، وغيرها، وهو ما يوفر لمصر ركيزة أساسية قوية في هذا المجال، لإقامة مشروع السياحة الاستشفائية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه يجب العمل الفوري على إتاحة الفرص الاستثمارية لهذا النوع من السياحة، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بكوادر طبية ذات جودة متميزة، وموقع متميز، بالإضافة إلى أن تضافر جهود الدولة للعمل على تطويره، سيعمل على تحقيق ذلك.

وتابع "فودة": من المتوقع وصول السياحة الصحية لـ 273 مليار دولار في 2023، ويتعين تسجيل الوحدات التي تساعد على تطوير هذا النوع، والتنسيق بين أجهزة الدولة، ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال، فمصر تظفر بالثروات التي تؤهلها لتحقيق نجاح كبير في هذا المجال، ونستطيع تحقيق ذلك بفضل القيادة السياسية.

واستطرد: يوجد في مصر 1365 عين مياه طبيعية، من بينها عدد كبير للعيون الحرارية والكبريتية، وأدعو رجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال لما له من أهمية، وسيتم توقيع مشروعات جديدة للسياحة الاستشفائية غدًا قبل انتهاء المؤتمر.

وانطلقت اليوم، أولى فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بأحد فنادق العاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من الدول والمهتمين بالسياحة الصحية، وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال السياحة الصحية من جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة والتجارب والأفكار المبتكرة.

كما يشارك في المؤتمر، وزراء الصحة والتعليم العالي والسياحة والآثار والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول والمحافظين، ورؤساء الهيئات الصحية، والجامعات المختلفة، وعدد من الخبراء، والمتخصصين، والشخصيات البارزة، وشركاء النجاح في مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية عربيًا وإقليميًا ودوليًا.