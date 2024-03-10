إعلان

BBC

توجيه عاجل من محافظ القاهرة بشأن مساجد إقامة صلاة التراويح

01:58 م الأحد 10 مارس 2024

محافظ القاهرة خالد عبد العال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها.

كما وجه بتكثيف عمال النظافة خلال اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات أولًا بأول، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إلى أن غرفة عمليات الهيئة تقوم بالعمل بكامل طاقتها لتلقي أي شكاوى على مدار اليوم الكامل والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخرى الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافئ وغيرها وأرقام الاتصال.

وخصصت الهيئة أرقام: (١٥٢٦٤ - ٢٩٢٢٣٤١٠ - ٢٦٨٤٣٧٥٩) لتلقي شكاوى المواطنين.

خالد عبد العال صلاة التراويح الهيئة العامة للنظافة المساجد

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تشييع جنازة والد وزير الصحة من مسجد المشير بحضور وزراء وشخصيات عامة (صور)

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* تراجع جديد لسعر الدولار مقابل الجنيه في الأهلي ومصر والقاهرة
* "الأرصاد" تحذّر من طقس أول أيام رمضان.. ونصيحة مهمة للمواطنين -تفاصيل
* الصيام الإثنين أم الثلاثاء؟.. هلال رمضان يثير الجدل في 4 دول عربية