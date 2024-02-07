128 طن من السلع الغذائية.. حمايةالمستهلك يكشف تفاصيل احتكار الأرز والسكر

كتبت -داليا الظنينى:

كشف إسلام الجزار، المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز شن حملات بقيادة رئيسه إبراهيم السجيني، ونزل للأراضي الزراعية وتم ضبط مخازن كبيرة للسلع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم ضبط مخزن في جراج أسفل عقار به 30 طن سلع غذائية.

وأكد أن السلع التي يتم ضبطها لا يوجد فواتير لدى مالكها بشأنها، وبالتالي يتم اعتبارها مجهولة المصدر، موضحا أن المخزن غير مرخص ولا يوجد له سجل تجاري أو بطاقة ضريبية ولا يتم الالتزام بمعايير الحفظ والتخزين المتعارف عليها.

وأوضح، أن السلع المضبوطة هي أرز، زيت، دقيق، ومعظمها تم إنتاجها منذ عامين، وينتظرون شهر رمضان المبارك لرفع أسعارها.

وأشار الجزار، إلى أنه تم ضبط 128 طن سلع معظمها من الإستراتيجية، وتم التحفظ عليها وبيعها بالسعر الرسمي.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يضم 500 مأمور ضبط قضائي يعملون بالطاقة القصوى، والجهاز له 22 فرعا على مستوى الجمهورية ومقرر فتح 5 مقرات أخرى في الأشهر القليلة المقبلة.

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