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BBC

الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـساعات المقبلة

04:00 ص الخميس 29 فبراير 2024
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    طقس مائل للحرارة
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للحرارة
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم الخميس.

وقالت الهيئة، إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الطقس يكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء ليلا.

وأشارت الهيئة إلى أن أهم الظواهر الجوية هي الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تكون في الساعات المتأخرة من الليل والاولى من الصباح الباكر.

وتابعت: "كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية والغربية والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.

طقس مائل للحرارة القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية الشبورة المائية

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