عمان (أ ش أ)

نصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين حول العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، بضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.

ودعت السفارة الأمريكية في الأردن، مساء اليوم الأحد، الأمريكيين إلى توخي مزيد من الحذر ومتابعة التطورات الأمنية، في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأوضحت السفارة، أن هناك احتمالية حدوث إغلاقات متقطعة في المجال الجوي، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة السفر، داعية الأمريكيين إلى متابعة التحديثات الخاصة بالرحلات الجوية وخطط السفر.

ولفتت السفارة إلى أن منشآت دبلوماسية أمريكية، بما في ذلك خارج منطقة الشرق الأوسط، تعرضت للاستهداف، محذرة من أن جماعات داعمة لإيران قد تستهدف مصالح أمريكية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة أو بالمواطنين الأمريكيين في مناطق مختلفة حول العالم.

ودعت السفارة الأمريكية في الأردن مواطنيها إلى متابعة التنبيهات الأمنية بشكل مستمر، والتسجيل في خدمات التنبيه الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية، والاطلاع على إرشادات السفر قبل التخطيط لأي رحلات.