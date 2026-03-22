الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لتوخي الحذر خاصة في الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

11:41 م 22/03/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

عمان (أ ش أ)

نصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين حول العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، بضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.

ودعت السفارة الأمريكية في الأردن، مساء اليوم الأحد، الأمريكيين إلى توخي مزيد من الحذر ومتابعة التطورات الأمنية، في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأوضحت السفارة، أن هناك احتمالية حدوث إغلاقات متقطعة في المجال الجوي، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة السفر، داعية الأمريكيين إلى متابعة التحديثات الخاصة بالرحلات الجوية وخطط السفر.

ولفتت السفارة إلى أن منشآت دبلوماسية أمريكية، بما في ذلك خارج منطقة الشرق الأوسط، تعرضت للاستهداف، محذرة من أن جماعات داعمة لإيران قد تستهدف مصالح أمريكية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة أو بالمواطنين الأمريكيين في مناطق مختلفة حول العالم.

ودعت السفارة الأمريكية في الأردن مواطنيها إلى متابعة التنبيهات الأمنية بشكل مستمر، والتسجيل في خدمات التنبيه الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية، والاطلاع على إرشادات السفر قبل التخطيط لأي رحلات.

إيران تطلق الموجة الـ75 من عملية الوعد الصادق 4 ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية
لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
"اللقب الأول لمرموش".. مان سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز
"فرحة وابتسامة".. أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بالإسكان البديل احتفالا بالعيد
وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل

