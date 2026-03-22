كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في منشور عبر صفحتها الرسمية فيس بوك: إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد قد يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة.

وتوقعت الأرصاد استمرار السحب الممطرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة مع أجواء باردة على أغلب الأنحاء.

