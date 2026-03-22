شهدت محافظة شمال سيناء سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية في إطار برامج وزارة الثقافة، وضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي قصر ثقافة العريش، نظمت ورشة فنون تشكيلية في مجال الرسم تناولت مظاهر الاحتفال بالعيد، حيث عبر المشاركون من الرواد عن مشاعرهم من خلال لوحات زاهية ومبهجة، مستخدمين ألوان الفلوماستر والأويل باستل، في أجواء إبداعية مميزة. تدريب الفنانة إيناس سمير، مديرة القصر، التي حرصت على تنمية المواهب الفنية وتشجيع التعبير الإبداعي لدى المشاركين. كما تواصلت عروض سينما الشعب بالقصر ثقافة العريش، من خلال حفلات صباحية ومسائية، وسط إقبال جماهيري.

وفي سياق متصل، نظم قصر ثقافة بئر العبد أمسية شعرية متميزة بعنوان "العيد فرحة"، قدمها الشاعر محمود بن عيد الدويغري، مدير القصر، حيث أُقيمت الفعالية بإحدى التجمعات السكنية التابعة لمركز ومدينة بئر العبد، وقدم المشاركون عددا من القصائد التي عبرت عن روح العيد ومعانيه الإنسانية.

ونظم بيت ثقافة المساعيد عرضا فنيا لمسرح العرائس، وسط تفاعل من الأطفال، كما نظمت مكتبة العبور ورشة فنون تشكيلية في الرسم تناولت مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، تدريب هبة محمود، مديرة المكتبة، حيث عبر المشاركون عن فرحتهم بالعيد من خلال لوحات فنية مبهجة عكست روح المناسبة.

نفذت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أحمد يسري، وفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، ضمن برنامج تنظمه هيئة قصور الثقافة يضم نحو 90 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بجميع المحافظات احتفالا بعيد الفطر، تقام في القصور والأندية والساحات، وتشمل عروض الفنون الشعبية والموسيقى العربية والكورال والعروض المسرحية وأنشطة الأطفال وغيرها، إلى جانب عرض أفلام موسم العيد في سينما الشعب بأسعار مخفضة، فضلا عن امتداد الفعاليات إلى 7 مناطق بالإسكان البديل.