نظم المكتب الثقافي المصري في برلين اليوم احتفالًا مميزًا بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور عدد كبير من أبناء الجالية المصرية والطلاب الدارسين في ألمانيا، وذلك في أجواء احتفالية مبهجة عكست روح العيد ودفء الانتماء للوطن.

شهد الاحتفال أجواءً من الفرح والتآلف، حيث استمتع الحضور بأغاني العيد التقليدية، إلى جانب تذوق كحك العيد والمخبوزات المصرية المتنوعة التي أضفت طابعًا أصيلًا على المناسبة، وأعادت للأذهان أجواء الاحتفال داخل مصر.

يأتي هذا الاحتفال تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن فريد رئيس قطاع البعثات، وبإشراف الدكتور محمد البدري سفير مصر في برلين، في إطار الحرص على تعزيز الروابط بين أبناء الوطن بالخارج ودعم شعورهم بالانتماء.

أكد الدكتور سامح سرور، مدير المكتب الثقافي المصري في برلين، أن تنظيم هذا الاحتفال يأتي في إطار الدور المجتمعي والثقافي للمكتب، مشيرًا إلى أهمية هذه الفعاليات في توطيد العلاقات بين الطلاب وأبناء الجالية.

وقال: "نحرص في المكتب الثقافي المصري ببرلين على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع أبناء مصر في الخارج، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية، لما لها من دور كبير في تعزيز روح الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية. كما تمثل هذه اللقاءات فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الطلاب والجالية في أجواء تسودها الألفة والبهجة."

وأضاف أن الإقبال الكبير على الاحتفال يعكس مدى ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم وحرصهم على الحفاظ على تقاليدهم، مؤكدًا استمرار المكتب في تنظيم المزيد من الفعاليات التي تخدم أبناء الجالية وتدعم تواجدهم في الخارج.



