إعلان

صور.. أغاني مصرية وكحك خلال احتفالية للمكتب الثقافي ببرلين

كتب : عمر صبري

04:43 م 22/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خلال احتفالية للمكتب الثقافي ببرلين
  • عرض 4 صورة
    خلال احتفالية للمكتب الثقافي ببرلين
  • عرض 4 صورة
    خلال احتفالية للمكتب الثقافي ببرلين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظم المكتب الثقافي المصري في برلين اليوم احتفالًا مميزًا بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور عدد كبير من أبناء الجالية المصرية والطلاب الدارسين في ألمانيا، وذلك في أجواء احتفالية مبهجة عكست روح العيد ودفء الانتماء للوطن.

شهد الاحتفال أجواءً من الفرح والتآلف، حيث استمتع الحضور بأغاني العيد التقليدية، إلى جانب تذوق كحك العيد والمخبوزات المصرية المتنوعة التي أضفت طابعًا أصيلًا على المناسبة، وأعادت للأذهان أجواء الاحتفال داخل مصر.

يأتي هذا الاحتفال تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن فريد رئيس قطاع البعثات، وبإشراف الدكتور محمد البدري سفير مصر في برلين، في إطار الحرص على تعزيز الروابط بين أبناء الوطن بالخارج ودعم شعورهم بالانتماء.

أكد الدكتور سامح سرور، مدير المكتب الثقافي المصري في برلين، أن تنظيم هذا الاحتفال يأتي في إطار الدور المجتمعي والثقافي للمكتب، مشيرًا إلى أهمية هذه الفعاليات في توطيد العلاقات بين الطلاب وأبناء الجالية.

وقال: "نحرص في المكتب الثقافي المصري ببرلين على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع أبناء مصر في الخارج، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية، لما لها من دور كبير في تعزيز روح الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية. كما تمثل هذه اللقاءات فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الطلاب والجالية في أجواء تسودها الألفة والبهجة."

وأضاف أن الإقبال الكبير على الاحتفال يعكس مدى ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم وحرصهم على الحفاظ على تقاليدهم، مؤكدًا استمرار المكتب في تنظيم المزيد من الفعاليات التي تخدم أبناء الجالية وتدعم تواجدهم في الخارج.


أحدث الموضوعات

آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
مدارس

آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
احذروا.. علامات التسمم الغذائي بعد تناول الفسيخ والرنجة في العيد
نصائح طبية

احذروا.. علامات التسمم الغذائي بعد تناول الفسيخ والرنجة في العيد
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
شئون عربية و دولية

هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
إخلاء سبيل جماهير الترجي والجيش الملكي بكفالة مالية 20 ألف جنيه (تفاصيل)
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل جماهير الترجي والجيش الملكي بكفالة مالية 20 ألف جنيه (تفاصيل)
"باب خروج" ترامب من حرب إيران.. هل يُنهي الصراع قبل أن يبتلعه؟
شئون عربية و دولية

"باب خروج" ترامب من حرب إيران.. هل يُنهي الصراع قبل أن يبتلعه؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
بالصور- الثلوج تتساقط.. أجواء أوروبية تسيطر على أعلى قمة جبلية في مصر
قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة