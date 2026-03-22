تصوير- أحمد مسعد:

شهدت حديقة الحرية بالزمالك، اليوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال ثالث أيام عيد الفطر، حيث توافد الأسر والشباب منذ الساعات الأولى من الصباح للاستمتاع بالأجواء الهادئة والمساحات الخضراء التي توفرها الحديقة في قلب منطقة الزمالك.

وسجلت الحديقة كثافة ملحوظة في أعداد الزائرين، الذين حرصوا على قضاء وقت ممتع بصحبة أسرهم وأصدقائهم، وسط أجواء احتفالية تزامنت مع عطلة العيد. وشهدت الممرات والمناطق المفتوحة داخل الحديقة حركة نشطة، خاصة في ظل اعتدال الطقس الذي ساهم في زيادة الإقبال.

كما حرص عدد من المواطنين على التقاط الصور التذكارية وتناول الوجبات الخفيفة داخل الحديقة، فيما وفرت المساحات المفتوحة متنفسًا مناسبًا للأطفال للعب، الأمر الذي جعلها واحدة من الوجهات المفضلة خلال أيام العيد.