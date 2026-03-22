كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين 23 مارس 2026، على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدا طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وخليجي السويس والعقبة ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد تكون فرص أمطار خفيفة على مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد بنسبة (20% تقريبًا) إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتنبأت الأرصاد بنشاط بحركة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

