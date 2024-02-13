الاستيراد 90%.. المرشح لمنصب نقيب الأطباء البيطريين يقترح حلًّا لأزمة الأعلاف



كتب- أحمد عبد المنعم:

قال الدكتور مجدي حسن، رئيس المجموعة الدولية للتبادل التجاري الحر، ورائد الطب البيطري في مصر، والمرشح على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، والنائب السابق لرئيس اتحاد منتجي الدواجن إن الصناعة أصبحت تعني "البقاء للأقوى"، وأن هناك ما يقارب من 70% من سكان مصر تحت سن الشباب؛ يتناولون الدواجن يوميًّا.

وأضاف حسن، خلال ندوة أُجريت داخل "مصراوي"، برئاسة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام"؛ التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، أن أزمة الدواجن سببها الرئيسي الأعلاف؛ خصوصًا أن الذرة الصفراء والفول الصويا يمثلان 80% من مكونات الأعلاف، ونستورد 90% منها حاليًّا، ولو تم تفعيل الزراعة التعاقدية نستطيع أن ننتج خلال 10 أعوام 50% من احتياجاتنا و50% للاستيراد.

وأوضح رئيس المجموعة الدولية للتبادل التجاري الحر أنه أثناء أزمة الدولار كانت هناك تصريحات من وزارة الزراعة بالإفراج عن 100 ألف طن أعلاف، ولم نجد تلك التصريحات على أرض الواقع؛ مما يوحي للمواطنين أنه تم إنهاء الأزمة، لافتًا إلى أن بيانات الحكومة كانت تحتاج إلى التدقيق.

وأشار حسن إلى أن صغار المربين ليس لديهم حسابات بنكية، وبالتالي لا يستطيعون الإقبال على البنوك لاستلام الدولار للاستيراد به، وأن الحل الأمثل لتوطين صناعة الأعلاف هو السعر العادل؛ نظرًا لارتباط أسعار الأعلاف بالبورصة العالمية والدولار، وفي حال تحقيق السعر العادل يصبح هناك ضمان لاستمرار المنتج في الصناعة.