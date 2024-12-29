رئيس النواب يؤكد أهمية بحث مطالب النقابات المختصة حول مشروع قانون المسئولية الطبية

كتب- محمد سامي:

أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهمية بحث مطالب النقابات المختصة حول مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، وفي مقدمتها: نقابة الأطباء.

وذلك لتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع.

وشدد جبالي على أن الغاية الأساسية من هذا المشروع هي حماية حق المريض دون المساس بحماية حقوق الأطباء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بمقر المجلس، وذلك بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ووكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، والنائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.

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