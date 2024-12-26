وزير التعليم:نحرص على تحقيق طفرة في قطاع التعليم الفني بالتعاون مع مختلف الوزارات

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعاون الوثيق مع وزارة العمل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين يهدف إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل من خلال التركيز على زيادة أعداد المتدربين من الطلاب والخريجين لتواكب مهاراتهم سوق العمل.

وأوضح" عبد اللطيف" أن الوزارة تحرص على إحداث طفرة في قطاع التعليم الفني بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات باعتباره أحد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى زيارته السابقة للمركز عندما كان في طور التجهيز، حيث لاحظ أن الورش مزودة بأحدث التقنيات، مما يسمح لطلاب التعليم الفني بالاستفادة منها وتعلمهم تعليمًا جيدًا واكتساب مهارات تقنية عالية من خلال الجزء العملي.

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