تفاصيل حالة الطقس غدًا.. برودة ورياح مثيرة للرمال واضطراب ملاحة (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية، تتمثل في نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنها 20 11

دمنهور 19 09

وادى النطرون 20 10

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

دمياط 20 13

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 11

العريش 21 08

رفح 20 08

رأس سدر 22 10

نخل 20 02

كاترين 13 01

الطور 21 11

طابا 20 06

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 19 11

العلمين 18 10

مطروح 18 10

السلوم 17 11

سيوة 17 08

رأس غارب 22 13

الغردقة 26 12

سفاجا 23 12

مرسى علم 23 13

الشلاتين 25 15

حلايب 23 16

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 22 16

الفيوم 19 08

بني سويف 20 07

المنيا 21 06

أسيوط 20 05

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 22 08

أسوان 23 10

الوادى الجديد 21 05

أبوسمبل 24 09

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