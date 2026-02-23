إعلان

رويترز: محادثات أمريكية روسية صينية لبحث ملف الأسلحة النووية

كتب : مصراوي

10:43 م 23/02/2026

الأسلحة النووية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية، إن روسيا والولايات المتحدة عقدوا اليوم الاثنين، محادثات في مدينة جنيف بشأن الحد من الأسلحة النووية.

وأكد المسؤول الأمريكي، في تصريحات لوكالة رويترز، أن الولايات المتحدة ستجري محادثات غدا الثلاثاء مع الصين بهدف إبرام معاهدة محتملة متعددة الأطراف للحد من الأسلحة النووية.

ودعت الولايات المتحدة إلى إبرام معاهدة جديدة وأوسع نطاقا للحد من التسلح تضم الصين وروسيا، بعد انتهاء الاتفاقية التي تحد من نشر الصواريخ والرؤوس الحربية الأمريكية والروسية، والمعروفة باسم "نيو ستارت".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة جنيف الأسلحة النووية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضحك وتساؤلات.. فيديو أطفال يهربون من الكاميرا بالقاهرة يثير الجدل
علاقات

ضحك وتساؤلات.. فيديو أطفال يهربون من الكاميرا بالقاهرة يثير الجدل
أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
شئون عربية و دولية

أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
الأرصاد تحذر: استمرار سقوط أمطار متفاوتة على هذه المناطق
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: استمرار سقوط أمطار متفاوتة على هذه المناطق
من الطباشير إلى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مرشد سياحي اعتدى على هرم
أخبار مصر

من الطباشير إلى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مرشد سياحي اعتدى على هرم
ضعف الدولار.. هل فقدت عملة الاحتياطي الأمريكي جزءًا من مكانتها؟
أخبار البنوك

ضعف الدولار.. هل فقدت عملة الاحتياطي الأمريكي جزءًا من مكانتها؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني