رويترز: محادثات أمريكية روسية صينية لبحث ملف الأسلحة النووية

قال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية، إن روسيا والولايات المتحدة عقدوا اليوم الاثنين، محادثات في مدينة جنيف بشأن الحد من الأسلحة النووية.

وأكد المسؤول الأمريكي، في تصريحات لوكالة رويترز، أن الولايات المتحدة ستجري محادثات غدا الثلاثاء مع الصين بهدف إبرام معاهدة محتملة متعددة الأطراف للحد من الأسلحة النووية.

ودعت الولايات المتحدة إلى إبرام معاهدة جديدة وأوسع نطاقا للحد من التسلح تضم الصين وروسيا، بعد انتهاء الاتفاقية التي تحد من نشر الصواريخ والرؤوس الحربية الأمريكية والروسية، والمعروفة باسم "نيو ستارت".