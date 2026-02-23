تابعنا على

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالتلفظ بألفاظ مسيئة والإتيان بحركات خارجة تتنافى مع القيم المجتمعي.

أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، والمواد المخدرة بقصد التعاطى.