إعلان

في رمضان.. مباحث الآداب توقع بـ"بلوجر أكتوبر"

كتب : مصراوي

10:48 م 23/02/2026

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالتلفظ بألفاظ مسيئة والإتيان بحركات خارجة تتنافى مع القيم المجتمعي.

أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، والمواد المخدرة بقصد التعاطى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صانعة محتوى مباحث الآداب فيديوهات مسيئة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ظهوره في رأس الأفعى.. أين تم القبض على الإخواني محمود عزت وماذا كان
دراما و تليفزيون

بعد ظهوره في رأس الأفعى.. أين تم القبض على الإخواني محمود عزت وماذا كان
تحذيرات من تجاوز الروبوتات البشر خلال عقود.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذيرات من تجاوز الروبوتات البشر خلال عقود.. ما القصة؟
ضحك وتساؤلات.. فيديو أطفال يهربون من الكاميرا بالقاهرة يثير الجدل
علاقات

ضحك وتساؤلات.. فيديو أطفال يهربون من الكاميرا بالقاهرة يثير الجدل
ترامب عن حكم المحكمة العليا الأمريكية: "سخيف" وسيجعل الصين أغنى
شئون عربية و دولية

ترامب عن حكم المحكمة العليا الأمريكية: "سخيف" وسيجعل الصين أغنى
ضعف الدولار.. هل فقدت عملة الاحتياطي الأمريكي جزءًا من مكانتها؟
أخبار البنوك

ضعف الدولار.. هل فقدت عملة الاحتياطي الأمريكي جزءًا من مكانتها؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني