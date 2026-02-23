إعلان

أمطار "الشمس الصغيرة" تتسبب في انقلاب سيارة بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

07:14 م 23/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب سائق اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الكافوري في حي العامرية ثان غربي الإسكندرية، بسبب هطول الأمطار المصاحبة لنوة "الشمس الصغيرة".

تفاصيل الحادث

تلقى قسم شرطة العامرية ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل بطريق الكافوري بدائرة القسم.

وانتقل ضباط القسم وقوة من المرور، رفقة سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين أن السيارة انزلقت أثناء محاولة قائدها الدوران نتيجة الأمطار، مما أدى لانقلابها.

الإصابات والإجراءات

أسفر الحادث عن إصابة السائق بكدمات وجروح متفرقة نتيجة انقلاب السيارة وتحطم الزجاج، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وما زال التحقيق جاريًا من قبل النيابة العامة.

الطقس والأسباب

شهدت أحياء الإسكندرية اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة، ضمن نوة "الشمس الصغيرة"، والتي أثرت على حركة السير وأدت إلى عدة حوادث وانزلاقات في بعض المناطق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة نوة الشمس الصغيرة الاسكندرية طريق الكافوري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

من الطباشير إلى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مرشد سياحي اعتدى على هرم
أخبار مصر

من الطباشير إلى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مرشد سياحي اعتدى على هرم
الأرصاد تحذر من أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة
"ملابس باهتة وجروح مفتوحة".. هكذا صَنع فريق "صحاب الأرض" واقع حرب غزة
دراما و تليفزيون

"ملابس باهتة وجروح مفتوحة".. هكذا صَنع فريق "صحاب الأرض" واقع حرب غزة
أمطار "الشمس الصغيرة" تتسبب في انقلاب سيارة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أمطار "الشمس الصغيرة" تتسبب في انقلاب سيارة بالإسكندرية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"