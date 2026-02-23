الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب سائق اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الكافوري في حي العامرية ثان غربي الإسكندرية، بسبب هطول الأمطار المصاحبة لنوة "الشمس الصغيرة".

تفاصيل الحادث

تلقى قسم شرطة العامرية ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل بطريق الكافوري بدائرة القسم.

وانتقل ضباط القسم وقوة من المرور، رفقة سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين أن السيارة انزلقت أثناء محاولة قائدها الدوران نتيجة الأمطار، مما أدى لانقلابها.

الإصابات والإجراءات

أسفر الحادث عن إصابة السائق بكدمات وجروح متفرقة نتيجة انقلاب السيارة وتحطم الزجاج، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وما زال التحقيق جاريًا من قبل النيابة العامة.

الطقس والأسباب

شهدت أحياء الإسكندرية اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة، ضمن نوة "الشمس الصغيرة"، والتي أثرت على حركة السير وأدت إلى عدة حوادث وانزلاقات في بعض المناطق.