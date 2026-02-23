إعلان

وول ستريت عن مسؤولين: ترامب لم يحسم بعد قراره بشأن إيران

كتب : مصراوي

10:56 م 23/02/2026

دونالد ترامب

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين، أن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، أبدت قلقها بشأن الحملة العسكرية ضد إيران.

وقال المسؤولون الأمريكيون، إن وزارة الحرب الأمريكية ترى أن خطط الحرب ضد إيران تنطوي على مخاطر كبيرة.

وأوضح المسؤولون، أن الخيارات المطروحة ضد إيران تتراوح بين ضربات محدودة وحملة جوية لأيام لإسقاط النظام.

وحذر المسؤولون، في تصريحاتهم لـ"وول ستريت"، من الحملة المطولة ضد إيران، مؤكدين أنها قد تكبد القوات الأمريكية ومخزونات الذخائر خسائر فادحة.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن ما أثاره رئيس هيئة الأركان الأمريكية سيؤثر في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مهاجمة إيران وكيفية ذلك.

وأكد المسؤولين خلال حديثهم مع وول ستريت، أن ترامب لم يحسم بعد قراره بشأن الهجوم المحتمل على إيران.

البنتاجون إيران دونالد ترامب

