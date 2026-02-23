كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من موجة تقلبات جوية قوية تضرب البلاد خلال الساعات القادمة، مؤكدًا أنها ستكون مصحوبة برياح شمالية باردة تصل سرعتها إلى 55 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء.

وقال فهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، إن الأمطار بدأت بالفعل على الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أنها ستتوغل تدريجيًا نحو الدلتا ومناطق من القاهرة وشمال الصعيد، متوقعًا أن تكون رعدية وغزيرة أحيانًا على مناطق شرق الدلتا، مع نشاط مثير للرمال والأتربة في جنوب الصعيد والوادي الجديد.

وأضاف رئيس مركز معلومات المناخ، أن الموجة الحالية ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ليلًا، لتصل إلى ما دون 8 درجات مئوية، محذرًا من التأثيرات السلبية لهذه التذبذبات الحرارية على المحاصيل الزراعية.

وتابع فهيم أن محصول القمح الذي يمر حاليًا بمرحلة "الطرد" يعتبر الأكثر تأثرًا بهذه الأجواء، ناصحًا المزارعين بعدم الاقتراب من ريه خلال ذروة نشاط الرياح، مؤكدًا أن أي رية في هذا التوقيت قد تؤدي إلى رقاد المحصول وخسائر فادحة، داعيًا إلى توخي الحذر الشديد خلال الأيام المقبلة.

وأشار فهيم إلى أن انخفاض درجات الحرارة سيمتد لنحو 10 أيام متواصلة، موضحًا أن هذه الأجواء تحمل فائدة نسبية لمعظم الزراعات رغم قسوتها الظاهرية.

وأكد فهيم، على ضرورة التزام المزارعين بضبط عمليات الري بدقة خلال هذه الفترة، مع إضافة المركبات الداعمة لأشجار الفاكهة التي تمر بمرحلة التزهير المبكر، حماية لها من آثار الصقيع والتقلبات الجوية الحادة، مشددًا على أن الوعي والالتزام بالإرشادات هما السبيل الوحيد لتجنب الخسائر.



