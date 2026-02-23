سحب رعدية وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات القادمة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في منشور عير صفحتها الرسمية فيس بوك أن محافظات (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ) تقع تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد.

وتوقعت الأرصاد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تكشف طقس الأسبوع حتى 28 فبراير وأمطار وانخفاض الحرارة

الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة "المقبلين على الزواج"



