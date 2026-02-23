أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن انحراف الفطرة لا يقتصر أثره على الفرد، بل يمتد ليشمل البنية الكاملة للمجتمعات والحضارات، مشيرًا إلى أن هذا الانحراف يفقد المجتمع البوصلة التي تميز بين الخير والشر، فيصبح المعروف منكرًا والمنكر معروفًا.

وقال عياد خلال تقديمه حلقة من برنامج "حديث المفتي" على قناة "dmc" إن هذا الانحراف يجعل النفوس تستحسن القبيح وتستقبح الحسن، مؤكدًا أن ذلك يؤدي إلى ضلال العقل وفساد الفكر، وهو ما يُعد انقلابًا للموازين وبعدًا عن الحقائق الثابتة.

وأضاف أن الله تعالى نعى أولئك الذين انحرفت فطرتهم، موضحًا أنهم رغم امتلاكهم قلوبًا وأعينًا وآذانًا إلا أنها شوّهت بسبب الشبهات والشهوات، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون".

وتابع المفتي أن هذه الآية توضح كيف يصبح الإنسان أضل من الأنعام عندما تنحرف فطرته، مؤكدًا أن الغفلة عن الحق تجعل القلب لا يفقه والعين لا تبصر والأذن لا تسمع، مشددًا على أن هذا التحذير القرآني يدعو إلى الحفاظ على الفطرة السليمة.

وأكد عياد في ختام حديثه أن اللهم ثبتنا على فطرة الإسلام، وأن يحيي فينا معالمها، وأن يجعلنا ممن يقيمون وجوههم للدين حنفاء على فطرة الله التي فطر الناس عليها، داعيًا: "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب".

