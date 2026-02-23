كشفت عزة فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة عزة فهمي للحلي، تفاصيل جديدة عن مسيرتها الممتدة لأكثر من نصف قرن.

وقالت فهمي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع على قناة "النهار"، إنها لا تفضل تصنيف علامتها التجارية تحت مسمى الصياغة التقليدية، مؤكدة أنها "براند ثقافي حضاري" يمثل مصر، مشيرة إلى أن الناس تحس ناحيته بحاجات عميقة تجعله مطلوبًا في محافل دولية كبرى، لتتبنى طوبة طوبة مسيرة نجاح عالمية.

وأضافت عزة فهمي أن انطلاقتها السينمائية جاءت عبر تعاونها مع المخرج الكبير يوسف شاهين، مستذكرة أول لقاء جمعها به في مكتبه بحي شامبليون.

وتابعت رئيس مجلس إدارة شركة عزة فهمي للحلي قائلة إنها فوجئت بأن المكتب داخل المطبخ، ولما استغربت قال لها يوسف شاهين: "أنا بحب أطبخ، يبقى إيه اللي يمنعني إن أنا أحط مكتبي في المطبخ؟"، مؤكدة أن هذه الكلمة علمتها درسًا عميقًا هو أن الإنسان يعمل اللي يحبه حتى لو كان مكتبه في مطبخه، وهو ما طبقته طوال حياتها.

وأشارت عزة فهمي إلى بداياتها السينمائية مع ناجي شاكر في فيلم "شفيقة ومتولي" وهي في الـ23 من عمرها، حيث صممت إكسسوارات سعاد حسني، لافتة إلى أنها عندما ترى هذه المشاهد الآن تضحك على بساطتها وجمالها.

وأكدت مصممة الحلي أن التعاون مع يوسف شاهين امتد لفيلمي "المهاجر" و"المصير" مع مصممة الأزياء ناهد نصر الله، موضحة أنها درست الحقبة التاريخية للأندلس بدقة لتقديم تصاميم تليق برؤية المخرج الكبير.

وأوضحت عزة فهمي أنها تمر بمرحلة تأمل عميق الآن وهي في الحادية والثمانين من عمرها، معتبرة أن هذه المرحلة قد تكون الأخيرة في حياتها، لكنها ستحمل أكبر مشروع تقدمه لمصر.

وأكدت رئيس مجلس إدارة شركة عزة فهمي للحلي أنها تعمل حاليًا على مشروع ثقافي كبير لفتح أرشيفها الضخم أمام كل المبدعين والمصممين في مصر والعالم العربي، مشيرة إلى أن هذا الأرشيف يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، وترغب في تحويله إلى منصة إبداعية للتدريب والتعليم والحفاظ على التراث.

وحول تأثير الزيجات التي لم تنجح في مسيرتها، أكدت عزة فهمي على أنها لم تؤثر إطلاقًا على نجاحها، لأن لديها هدفًا لا يستطيع أحد أن يغنيها عنه وهو العشق العميق للبلد والتراث والثقافة.

وأضافت فهمي أن الأم عليها "ستريس" أكبر من الأب لأن مسؤوليتها تجاه الأبناء مضاعفة، لكن التأمل هو سر اتزانها الداخلي، مشيرة إلى أنها رغم كل شيء ستظل مبدعة تقرأ الأنثروبولوجيا وتؤثر بالفن وتكتب تاريخًا جديدًا للحلي المصرية.

