عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، بسلامة الله، إلى أرض الوطن، وذلك عقب زيارة أخوية، امتدت لعدة ساعات، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، التقى خلالها بالأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع بن سلمان اليوم

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان سابق، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ تم التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف باتفاق وقف الحرب وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي "ترامب" للسلام، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع دون عراقيل، فضلًا عن سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأنه تم التشديد على رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وعلى أن الحل يكمن في إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين.

وذكر "الشناوي" أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ تم التأكيد على أهمية تجنب التصعيد والتوتر في المنطقة، ودعم الحلول السلمية للأزمات عبر الحوار، وتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات، مع التشديد على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، أن تم الاتفاق، في نهاية اللقاء، على مواصلة وتعزيز التشاور والتنسيق السياسي بين الجانبين المصري والسعودي من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، واصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الرئيس السيسي لتوديعه في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

