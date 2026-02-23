إعلان

الأرصاد تحذر: استمرار سقوط أمطار متفاوتة على هذه المناطق

كتب : أحمد العش

09:55 م 23/02/2026 تعديل في 10:16 م

أماكن سقوط الأمطار في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الاثنين، أن أغلب المناطق شهدت خلال الساعات الماضية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مما أثر على الأحوال الجوية في بعض المناطق ورافقته انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة.

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تواجد السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مع توقعات بفرص سقوط أمطار على تلك المناطق خلال الفترة المقبلة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من التقلبات الجوية خلال الفترة المقبلة ومن الأمطار التي تشهدها البلاد، داعيةً المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الملابس الثقيلة ومتابعة النشرة الجوية أولا بأول حرصًا على سلامتهم، متمنيةً السلامة للجميع.

أماكن سقوط الأمطار في مصر

حالة الطقس حالة الطقس في مصر طقس الاثنين أماكن سقوط الأمطار في مصر

