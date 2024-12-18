وزير الصحة: تريليون جنيه إجمالي موازنة القطاع الصحي خلال الـ10 سنوات الماضية

كتب- محمد أبو بكر:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تطور المنظومة الصحية على مدار الـ10 سنوات السابقة، والخطة المستهدفة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المنظومة الصحية في مصر شهدت اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية ومن الدولة ككل.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه حدث تطوير في الموازنات الخاصة بالقطاع الصحي عبر السنوات الماضية، حيث ارتفع حجم الموازنات المخصصة لوزارة الصحة من 42 مليار جنيه عام 2014 إلى 319 مليار جنيه في السنة المالية الماضية.

وتابع وزير الصحة: "خلال الـ10 سنوات السابقة، بلغ إجمالي ميزانية الصحة تريليون جنيه من 11 تريليون جنيه إجمالي موازنة الدولة ككل"، مشيرًا إلى أن أبرز القطاعات التي استفادت من هذا التمويل تشمل: "الرعاية الأولية، هيئة الإسعاف المصرية، التأمين الصحي الشامل، المشروعات القومية، التطعيمات واللقاحات، جائحة كورونا، القوافل الطبية، المبادرات الرئاسية، والعلاج على نفقة الدولة".

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