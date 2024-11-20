مدبولي: السيسي وبوتين أكدا أهمية مشروع الضبعة النووية وسرعة تنفيذه

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجزء الخاص بلقاء المدير التنفيذي للشركة التي تنفذ محطة الضبعة النووية، تم التأكيد خلاله على البرنامج الزمني، لأن المحطة جزء من استراتيجية الدولة المصرية للوصول إلى 42 % من إجمالي طاقة جديدة ونظيفة ومتجددة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأربعاء، أن هناك توجيه واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي نقلته لرئيس الشركة، وتم التوافق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي، أثناء قمة البريكس، على إنشاء هذا المشروع والالتزام بالبرنامج الزمني بالرغم من كل التحديات الدولية التي كانت موجودة وتواجه المشروع سواء العقوبات التي كانت مفروضة أو الأزمة العالمية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: تم التأكيد مع رئيس الشركة على البرنامج الزمني وعدم وجود تأخير تام على هذا المشروع العملاق المهم.

وأكمل: الشئ الإيجابي أيضًا هو قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لأربع بنوك مصرية من "B-" إلى "B"، وهذه رسالة إيجابية جدًا.