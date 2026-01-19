إعلان

"قسد" تتهم الحكومة السورية بمهاجمة قواتها رغم وقف إطلاق النار

كتب : مصراوي

10:37 م 19/01/2026

قوات سوريا الديمقراطية

وكالات

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قوات الحكومية السورية، بمهاجمة قواتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن أمس الأحد.

ونشرت قسد اليوم الاثنين، مقاطع فيديو تظهر تدعي أن الحكومة السورية قامت بإطلاق سراح إرهابيي داعش من السجون التي كانت تسيطر عليها قسد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مساءً عن مصدر عسكري أن الجيش سيطر على مدينة الشدادي.

وقالت قسد أن الاشتباكات المستمرة مع فصائل تابعة لدمشق في محيط سجن الأقطان، أسفرت عن مقتل 9 من مقاتليهم وإصابة 20 آخرين.

ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء أمس الأحد، اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع قوات "قسد"، ودمجها بالكامل في الجيش السوري.

في تصريحات لقناة الجزيرة، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، أن قسد تواجه مشكلة انقسام داخلي وتحاول تصديرها.

واتهم المتحدث باسم الداخلية السورية، قسد بأنها تتلاعب بأمن الإقليم بعد الفشل العسكري والأمني.

وقال المتحدث، إن الحكومة السورية تغلب دائما الحلول السلمية وقسد تحاول تحميل غيرها فشلها الداخلي.

قوات سوريا الديمقراطية الحكومة السورية

