وزيرة البيئة تناقش توحيد الرؤى الإفريقية بمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحدث الوزاري للمجموعة الإفريقية، بدعوة من وزيرة البيئة الكولومبية سوزانا محمد، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP16) في كولومبيا.

وقد ركّزت المناقشات على حشد الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي، وبخاصة إطار "كونمينغ-مونتريال" للتنوع البيولوجي، حيث يشارك وزراء البيئة الأفارقة بهدف توحيد الرؤى للخروج بقرارات منصفة للقارة الإفريقية في الإعلان الختامي للمؤتمر.

وفي ردها على تساؤلات حول تمويل المبادرات البيئية، أشارت الوزيرة إلى قرار "7/15" الصادر في المؤتمر السابق للتنوع البيولوجي (COP15) في مونتريال، والذي ينص على أهمية حشد التمويل من مصادر متنوعة، بما فيها الموارد المحلية.

وأكدت الوزيرة، أن الدول النامية تواجه مسؤولية تبني أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومنها تخصيص 30% من أراضيها كمناطق محمية بحلول عام 2030، مع إدراج استراتيجيات وطنية لتمويل التنوع البيولوجي لتلبي احتياجاتها وأولوياتها.

وثمّنت الوزيرة دور "مرفق البيئة العالمي" الذي تأسس لدعم اتفاقيات ريو الثلاث كآلية تمويلية، موضحةً أن رغم تركيز القرار على تمويل بعض المبادرات كصندوق المناخ الأخضر، إلا أن المرفق لا يزال يقدّم دعمًا شاملاً لجميع الاتفاقيات، بما في ذلك التنوع البيولوجي، مؤكدة أهمية استحداث آليات تمويلية خاصة بكل تحدٍ بيئي لتحقيق العدالة والمساواة.

وقالت الوزيرة: "بينما تجرى المفاوضات، يترقب العالم نتائج هذا المؤتمر لتوجيه الإطار العالمي للتنوع البيولوجي نحو تحقيق أهدافه بحلول عام 2030".

كما أوضحت أن "صندوق التسلسل الرقمي للمعلومات للموارد الجينية" يمثل كيانًا مستقلًا عن مرفق البيئة العالمي، ويملك معاييره وإجراءاته الخاصة. ومع ذلك، يظل المرفق مسؤولًا عن تنفيذ الالتزامات البيئية المتعددة.

وأعربت عن ثقة المجموعة الأفريقية في قيادة كولومبيا للمؤتمر وأملها في التوصل إلى إعلان متوازن.

واختُتم الاجتماع بمناقشة إنشاء "الصندوق العالمي للتنوع البيولوجي"، لدعم طموحات إطار "كونمينغ-مونتريال"، وبحث المعايير اللازمة التي قد تحتاجها أي آلية تمويلية مستقبلاً لصندوق التسلسل الرقمي للمعلومات بشأن الموارد الجينية.