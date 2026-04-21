خريطة الكثافات والطرق البديلة بالقاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متقطعة على معظم المحاور، تزامنًا مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، والطلاب إلى مدارسهم، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لتنظيم الحركة.

كثافات صباحية مع ذروة توجه الموظفين والطلاب

ورُصدت كثافات مرورية بطريق الأوتوستراد، خاصة في الاتجاه من حسن مأمون إلى مكرم عبيد، وكذلك على كورنيش النيل للقادم من المعادي باتجاه الطريق الدائري.

الأوتوستراد وكورنيش النيل في دائرة الزحام

كما يشهد طريق صلاح سالم زحامًا متقطعًا، لا سيما في محيط نفق العروبة وصولًا إلى المطار، وامتدت الكثافات إلى كوبري أكتوبر للقادم من الجيزة إلى القاهرة، إلى جانب محاور ومداخل مدينة نصر، خاصة من طريق المنصة حتى أول عباس، مع امتداد التكدسات حتى محور التجمع الخامس.

وظهرت كثافات أعلى كوبري الحدائق للقادم من الزاوية باتجاه الفنجري، وكذلك أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات إلى مناطق التجنيد ومصر الجديدة، ويُفضل استخدام كوبري سراي القبة كبديل.



صلاح سالم وكوبري أكتوبر.. تباطؤ مستمر



وسُجل تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو للقادم من ميدان لبنان وشارع جامعة الدول باتجاه الزمالك ووسط القاهرة، ويُفضل استخدام كوبري الجلاء، كما ظهرت كثافات مماثلة أعلى كوبري الجامعة للقادم من الجيزة إلى القاهرة.

وعلى الطريق الدائري، سُجلت كثافات مرورية من كارفور المعادي حتى البساتين، وكذلك للمتجه من المريوطية إلى المنيب، ومن الوراق حتى الطريق الزراعي.

الجيزة.. سيولة نسبية باستثناء محيط مترو الجامعة

وفي محافظة الجيزة، تسير الحركة المرورية بصورة جيدة نسبيًا، باستثناء محيط محطة مترو الجامعة، ويُفضل استخدام شارعي الجامعة ومراد كبديل.

كما يشهد محور 26 يوليو كثافات للقادم من أكتوبر والشيخ زايد باتجاه ميدان لبنان، ويُنصح باستخدام محور روض الفرج لتفادي التكدسات.

شارع السودان وصفط اللبن.. نقاط ساخنة مرورية



وفي شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى الدقي، وكذلك عند منزل محور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري إلى جامعة القاهرة، مع إمكانية استخدام محور أحمد عرابي كبديل.

كما ظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري حتى شارع السودان، مع تكدسات مماثلة بكوبري عباس وكوبري الجامعة والجيزة المعدني.

البحر الأعظم والمريوطية.. تباطؤ ملحوظ

وشهد الطريق الدائري تباطؤًا في حركة السيارات عند نزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى الدقي وميدان الجلاء، إلى جانب كثافات أعلى دائري المريوطية للقادم من الطريق الصحراوي حتى مناطق الجيزة، وكذلك بطريق الفيوم الصحراوي وصولًا إلى حدائق الأهرام وميدان الرماية.

انتشار أمني وخدمات مرورية لمواجهة التكدسات

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات على مدار الساعة عبر الخدمات المرورية المنتشرة وكاميرات المراقبة، مع الدفع بالأوناش المرورية لرفع أي معوقات ناتجة عن الحوادث أو الأعطال.

كما جرى التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية لتعزيز الخدمات المرورية، والدفع بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية، مع الإبلاغ الفوري عن حالة الطرق.

