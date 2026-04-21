خبير: أمريكا فشلت بالكامل في محاولات تنفيذ عملية برية داخل إيران

أكد المحلل الجيوسياسي باتريك هينينجسن، أن القيادة الأمريكية فشلت فشلا كاملا في محاولات تنفيذ عملية برية داخل الأراضي الإيرانية.

قال هينينجسن في حديث عبر "يوتيوب": "لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستجرؤ على إدخال قوات برية إلى الأراضي الإيرانية، لقد جسوا بالفعل إمكانية إدخال قوات، لكنهم تعرضوا لفشل ذريع، أملهم الوحيد الآن هو مواصلة الضربات الجوية، وللأسف يبدو أنهم سيفعلون ذلك، لأنه الخيار الوحيد المتاح أمامهم".

وفي الوقت ذاته، أعرب عن ثقته، أن فعالية الضربات الجوية الأمريكية ستتراجع حتما، في حين أن التكاليف التي تتحملها واشنطن ستزداد على العكس.

وأضاف: "إذا نظرنا إلى ما حققته وما خسرته الولايات المتحدة منذ 28 فبراير، فإن الوضع بالنسبة لها سيتدهور أكثر فأكثر، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، وكذلك العسكري".

وفي الثامن من أبريل، أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، لكنها انتهت دون نتائج.

بيد أن طهران أذنت في الـ17 من أبريل بالمرور عبر مضيق هرمز لجميع السفن التجارية حتى انتهاء مدة الهدنة، وجاء ذلك في سياق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.

في المقابل، رفض ترامب رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ريثما تبرم اتفاقية بين الطرفين، فردّ الحرس الثوري الإيراني بإعلان إغلاق المضيق، محذرا من توجيه ضربات لأي سفينة تحاول الاقتراب منه.

وردا على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق، مهددا بضرب أي سفن تحاول الاقتراب منه، وفقا لروسيا اليوم.