تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة بشأن استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بحضور وزير الشباب جوهر نبيل.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة حريصة علي تقديم دعمها الكامل للمنتخبات الوطنية، وعلى رأسها منتخب كرة القدم، لتحقيق الانتصارات وتقديم نتائج إيجابية في المونديال العالمي لرفع اسم الرياضة المصرية عاليا ، في المسابقات الدولية.

وأشار رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة تحرص علي تطبيق الرقابة السابقة ، من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المنتخبات الوطنية، حيث ستستمع اللجنة خلال اجتماعها اليوم، لجهود وزارة الشباب في دعم المنتخب الوطني قبل مشاركته في كأس العالم ، المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

وكانت النائبة شذا احمد، أمين سر لجنة الشباب تقدمت بطلب إحاطة موجه لوزير الشباب، ورئيس اتحاد الكرة، للوقوف على جاهزية المنظومة الرياضية، وخطة الإعداد الفني والبدني والطبي للاعبين، لضمان تقديم أداء يليق باسم مصر وتاريخها الكروي.