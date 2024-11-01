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الأرصاد تُحذر من حالة طقس السبت.. اعرف الظواهر في محافظتك

04:26 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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كتب- محمد أبو بكر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اعتبارًا من غدًا السبت 2 نوفمبر 2024، وحددت تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة والأحوال الجوية.

ونشرت "الأرصاد"، خريطة تحذيرية ترصد الظواهر الجوية وسقوط الأمطار غدًا السبت، حيث يدل كل لون بالخريطة على مستوى الخطورة المتوقع حدوثها.

وجاءت الخريطة التحذيرية، كما يلي:

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وبحسب بيان "الأرصاد"، يسود غدا السبت طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد.

وتشهد حالة الطقس غدا السبت تشهد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

حالة عدم استقرار الأحول الجوية.. استمرار الأمطار الغزيرة بهذه المناطق

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة
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