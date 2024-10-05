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البابا فرانسيس يستقبل أسقف تورينو وروما للأقباط الأرثوذكس

07:30 م السبت 05 أكتوبر 2024
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كتب-عمرو صالح:

استقبل البابا فرنسيس، الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما للأقباط الأرثوذكس، في إطار جلسات سينودس الأساقفة بروما، حيث يحضر الأنبا بولا جانبًا منها ممثلًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي توجه لها الدعوة منذ سنوات طويلة للمشاركة في هذه الجلسات بصفة مراقب.

ونقل الأنبا برنابا تحيات ومحبة البابا تواضروس الثاني للحبر الأعظم، الذي حرص بدوره على التأكيد على روابط المحبة الأخوية التي تجمع بين قداسته، وقداسة البابا تواضروس الثاني.

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البابا فرنسيس الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما الأقباط الأرثوذكس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني
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