خبير يكشف موقف توربينات سد النهضة من التشغيل

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كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن موقف توربينات سد النهضة من التشغيل حتى الآن.

وقال شراقي في منشور له عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "ظهر فيديو من موقع سد النهضة حديثًا يُوضح جسم السد والكوبري أعلى الممر الأوسط ومنطقة أحواض تجميع المياه التي تخرج من التوربينات في حالة التشغيل وهى في حالة سكون تام لعدم التشغيل".

تابع شراقي: في حالة التشغيل تندفع المياه من أعلى مستوى للبحيرة نحو بوابات أنفاق التوربينات منها العلوى عند مستوى 595 مترا، والمنخفض عند 565 مترا إلى التوربينات عند قاع النهر 500 متر، فتدير التوربينات ثم تخرج المياه مندفعة من ارتفاع 65- 95 مترا، فتكون دومات شديدة نحو حوض تجميع المياه تظهر بلون فاتح".

وأوضح: "في حالة عدم التشغيل تكون المياه هادئة تماما في حوض التوربينات دون تغير فى اللون وهذا الذى ظهر على جميع الصور الفضائية منذ 5 سبتمبر الماضي".

وأشار شراقي إلى أنه تم تركيب 4 توربينات، اثنين في فبراير وأغسطس 2022، ورقمي 9 و10 في 24 أغسطس 2024، قائلا: "المفروض أنهم جميعا جاهزون للتشغيل".