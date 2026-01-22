لمحبي الألعاب الإلكترونية.. ZTE تُطلق أفضل هواتفها الذكية الجديدة



وكالات

بدأت ZTE الترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل الهواتف الذكية المخصصة لمحبي الألعاب الإلكترونية.

حصل الهاتف على تصممي مميز وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده "163.8/76.5/8" ملم، وزنه 207 ج، وحمي الهيكل بإطار من الألمنيوم المتين وزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.85 بوصة، دقة عرضها "1216/2688" بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 431 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 1800 nits.



يضمن الأداء الممتاز للجهاز نظام "اندرويد-16" مع واجهات Redmagic OS 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر والذي يعتبر من أقوى معالجات الهواتف حاليا، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة 50+8 ميجابيكسل، فيها عدسة ultrawide ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميجابيكسل.

زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، تقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، كما حصل على بطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي فائق السرعة باستطاعة 120 واط، وفقا لروسيا اليوم.