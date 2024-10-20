عمرو أديب: هل يتحمل صندوق النقد فشل تجربته في دولة بحجم مصر؟

كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتكثيف الجهود ومراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة للتوترات الإقليمية والأحداث العالمية.

وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، قال أديب: إن الضغط على المواطن بات شديدًا، متابعًا: "هذا الأمر تعمله الرئاسة والحكومة والنواب، حاولوا بقدر الإمكان تفهموا ده وتقدروا توصلوا لتفاهم ما مع صندوق النقد".

وتساءل مقدم "الحكاية": "هل يتحمل صندوق النقد فشل تجربته في دولة كبيرة بحجم مصر؟.. احنا بنخسر المليارات يوميًا بسبب الأحداث الإقليمية والعالمية، الاستمرار في دواء صندوق النقد أصبح علقمًا.. أنا زبونك ولازم تقف معايا".

وأكمل أديب: "لما بتشتغل مع صندوق النقد بتمشي بمبدأ الإدارة بالأهداف.. لو معملتش المطلوب الشهر ده مش هيجيلك الشهر اللي بعده، مصر في معاناة لتغيير أمر صعب، ولكن يأتي رئيس البلاد ليؤكد أن اتفاق الصندوق ضاغط على الناس، والضغط على كل الطبقات واضح والصندوق يجب أن يتفهم هذا الأمر".