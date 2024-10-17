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نقل شعائر صلاة الجمعة غدا من الجامع الأزهر

10:52 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

جامع الازهر

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدًا، شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة غدًا، القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة 18 أكتوبر 2024، هو: "لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ - تعظيم حرمة الإنسان وعدم التنمر به"، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع مشيخة الأزهر، ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة.

ومن جانبها، شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن يُنهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يُطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

شعائر صلاة الجمعة غدا الجامع الأزهر الشريف القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي وزارة الأوقاف تعظيم حرمة الإنسان وعدم التنمر به موضوع خطبة الجمعة
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