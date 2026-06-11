شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها متابعة الرئيس السيسي لحوكمة التعيينات وموافقته على اتفاقية تعاون بين تنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات، ونقل حصة من 172 محطة وطنية إلى "كويك فيول" بالشراكة مع "طاقة عربية".

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية.

الرئيس السيسي يتابع حوكمة التعيينات ويؤكد تطبيق الكفاءة والشفافية بالجهاز الإداري

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، موجّهًا بتعزيز ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية، مع الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.

للتفاصيل .. اضغط هنا





السيسي يوافق على اتفاقية تعاون بين تنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 436 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الموقعة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي للاتصالات.

للتفاصيل.. اضغط هنا





بالأسماء.. تحذير من 5 أدوية ومستحضرات تجميل "مغشوشة" خلال يونيو

أصدرت هيئة الدواء المصرية 5 منشورات تحذيرية بشأن تشغيلات دوائية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات منذ بداية يونيو الجاري، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لتداولها وسحبها من الصيدليات والمخازن.

للتفاصيل.. اضغط هنا





مدبولي يشهد نقل حصة من 172 محطة وطنية إلى "كويك فيول" بالشراكة مع طاقة عربية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة طاقة عربية، لنقل ملكية حصة من 172 محطة وقود مملوكة للجهاز وتعمل تحت العلامة التجارية "وطنية"، إلى الشركة الجديدة "كويك فيول" لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التنظيم والهيكلة للمحطات تمهيدًا لمرحلة جديدة من التشغيل والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص.

للتفاصيل.. اضغط هنا





مرصد الأزهر: داعش يعيد تشكيل الوعي بدلا من السيطرة على الأرض

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن تنظيم داعش يشهد تحولًا نوعيًّا في إستراتيجيته، فلم يعد يقتصر على ممارسة العنف أو السعي للسيطرة الجغرافية، بل بات يركز على إنتاج المعنى والتحكم في تفسير الأحداث داخل الفضاء الرقمي.

للتفاصيل.. اضغط هنا





هل نظام الطيبات له علاقة بتراجع أسعار البيض؟.. رئيس الشعبة يوضح

نفى أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة، ما تردد بشأن تسبب نظام "الطيبات" الذي أطلقه ضياء العوضي في انخفاض أسعار البيض بالأسواق، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن السبب الرئيسي وراء تراجع الأسعار يعود إلى زيادة الإنتاجية خلال الفترة الحالية.

للتفاصيل.. اضغط هنا





لموظفي القطاع الخاص.. تعرف على موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026

كشف مصدر بوزارة العمل، عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 15 لسنة 2025.

للتفاصيل.. اضغط هنا





قفزة جديدة لمصر في مؤشرات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على جهود الدولة في تعزيز منظومة التحول الرقمي، مؤكدًا تحقيق منصة "مصر الرقمية" طفرة ملحوظة في حجم المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتطوير الخدمات العامة.

للتفاصيل.. اضغط هنا



