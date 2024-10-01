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إنذار من الأرصاد بشأن الطقس: أمطار وتراجع حرارة ونشاط رياح لمدة 72 ساعة

03:32 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:


قالت منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البحر المتوسط يشهد حاليا حالة من الاضطراب الشديد حيث ترتفع الأمواج لـ 4 أمتار، فيما تصل سرعة الرياح لـ 60 إلى 70 كيلو مترا في الساعة.


وأضافت غانم، أن من أهم الظواهر اليوم وغدا هي فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.


وأشارت إلى أن الحرارة تنخفض حوالي 3 درجات حتى نهاية الأسبوع حيث تصل على القاهرة لـ 31 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، والمناطق الجنوبية 33 وحتى 37 درجة.


وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تراجع الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، خاصة طلاب المدارس، حيث تنخفض درجات الحرارة في هذا التوقيت وأنه لا بد من ارتداء الملابس الخريفية.

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