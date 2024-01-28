وزير الري يتفقد مشروعات الوزارة بشمال سيناء

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كتب- مصراوي:

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم الأحد 28 يناير 2024، لمقر مبنى قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، في بداية جولة تفقدية تشمل مشروعات الموارد المائية والري بشمال ووسط سيناء.

والتقى الدكتور سويلم، باللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير.

وخلال تواجدهما بمقر مبنى قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، استعرض الدكتور سويلم واللواء شوشة، الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر للبقر للمعالجة إلى مناطق الاستصلاح الزراعي المقرر تنفيذها بوسط سيناء، كما تم استعراض موقف التجمعات التنموية بمراكز الحسنة ونخل بمحافظة شمال سيناء بزمام 4900 فدان.

كما التقى وزير الري، بالعاملين بقطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، حيث أكد ضرورة الاستمرار في بذل الجهد لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تنمية شمال سيناء والمسارات الناقلة من محطة الحمام باعتبارها أحد المشروعات الكبرى لخدمة قطاع المياه والاستصلاح الزراعي في مصر.