أستاذ طب نفسي يحذر: هذه العلامات تثبت إدمان الأطفال مشاهدة الإفلام الإباحية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن هناك أعراضا من الممكن أن تظهر على الطفل تؤكد مشاهدته للأفلام الإباحية، داعيا أولياء الأمور إلى اتخاذ الحيطة والحذر للتصدي لذلك.

وقال المهدي خلال لقائه في برنامج "مع الناس"، أن أول هذه الأعراض، هي انعزال الطفل فى غرفته، وتناول طعامه داخلها، ويظل ممسكا بهاتفه طوال الوقت، دون الذهاب للمدرسة، ما يؤدي في النهاية إلى الرسوب في الامتحانات.

وقال أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن مشاهدة الإفلام الإباحية تعد اعلى مادة إدمانية، بعد إدمان الألعاب الإلكترونية، وهي في الأساس استثمار وتجارة مثل تجارة السلاح والمخدرات".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2024.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.