يستقبل الراكب بلافتة عليها اسمه.. تعرف على أسعار خدمة "أهلا" بالمطار

كتب - محمد عبيد

يبحث المشاهير ورجال الأعمال والممثلين ولاعبو كرة القدم عن الخصوصية والرفاهية أثناء سفرهم من مطار القاهرة الدولي، خاصة عندما تكون مواعيد الرحلات في الصباح الباكر لذلك يلجأ هؤلاء إلى استخدام "أهلا" وهي خدمة مدفوعة الأجر للجلوس داخل صالوناتها والبعد عن الركاب.

موقع "مصراوي" يرصد خلال هذه السطور كل ما يخص هذه الخدمة بمطار القاهرة..

خدمات السفر..

• يتم استقبال الركاب بصالونات الخدمة المميزة

• الاعتناء بالأمتعة أثناء تواجد الركاب بالصالونات

• إنهاء كافة إجراءات السفر

• توفير سيارة مخصصة لاصطحاب الركاب من الصالون حتى الطائرة.

خدمات الوصول..

• يتم استقبال الركاب تحت الطائرة بلافتة مدون عليها الأسماء

• توفير سيارة مخصصة لاصطحاب الركاب من الطائرة حتى صالونات الـ VIP

• جمع وإحضار الأمتعة إلى منطقة انتظار الركاب بالصالونات

رحلات الترانزيت..

• يتم استقبال الركاب تحت الطائرة بلافتة مدون عليها الأسماء.

• توفير خط سير سريع لتوصيل الركاب إلى منطقة الترانزيت.

• إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالرحلة الأخرى.

• اصطحاب الركاب إلى صالونات (VIP ) أو إلى الطائرة مباشرة.

الأسعار..

يبلغ سعر خدمة VIP للاستقبال والتوديع سواء ركاب أو مرافقين كالتالي: المصريين 2000 جنيه، وغير المصريين 200 دولار.

أما خدمات الاستقبال والتوديع العادية سواء ركاب أو مرافقين كالتالي: المصريين 1500 جنيه، غير المصريين 100 دولار.

تعليمات عامة..

• يتم تحصيل ضعف القيمة للخدمات على رحلات الترانزيت

• لقبول حجز خدمات لرحلات الترانزيت يجب أن تكون المدة بين الرحلتين لا تقل عن أربع ساعات كحد أدنى.

• يعفى من الرسوم الأطفال تحت سن 6 سنوات بحد أقصى طفلين وما يزيد عن ذلك يتم احتساب قيمتة كراكب عادى.

• وقت الانتظار في الصالونات بحد أقصى ثلاث ساعات.

ووضع مطار القاهرة بعض الشروط والأحكام الخاصة بهذه الخدمة مثل

1- عند تنفيذ الخدمة، يمكن إضافة قيمة مالية في حالة زيادة الأسعار المعلنة.

2- تدوين البيانات الخاصة بالخدمة مسئولية الراكب.

3- يخضع الركاب المتعاملين مع الخدمة للقواعد واللوائح المعمول بها فى سلطة الطيران المدنى والمنظمات الدولية والتشريعات والضوابط الخاضعة لسلطة الدولة (جمارك – شرطة – شركات الطيران... إلخ).

4- يتم حجز الخدمة قبل ميعاد الرحلة بمدة لا تقل عن 48 ساعة.

5- لا يتم قبول الحجز إذا تم الوصول للحد الأقصى للخدمات وطبقا لأسبقية الحجز.

6- يمكن للراكب إلغاء الخدمة وطلب رد القيمة قبل موعد الرحلة بــ 12 ساعة على الأقل من توقيت الرحلة وسوف يتم رد القيمة بنفس طريقة الدفع.

7- في حالة عدم طلب الالغاء قبل موعد الرحلة بحد أقصى 12 ساعه قبل موعد التنفيذ وطبقا للشروط الموضحة أعلاه ستصبح رسوم الخدمة من حق الشركة ولا يحق للراكب المطالبة بها.

8- في حالة السفر يجب على الراكب الحضور قبل موعد الرحلة بساعتين على الأقل.