مطار القاهرة يحقق ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التشغيل بنهاية 2025

كتب : محمد أبو بكر

10:21 م 08/01/2026

مطار القاهرة الدولي

شهد مطار القاهرة الدولي، خلال ديسمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التشغيل مقارنة بالفترة نفسها من 2024، في مؤشر يعكس النمو المستمر لحركة الطيران والسفر.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية، وفق بيان، خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2025 نحو 20.8 ألف رحلة جوية، بنسبة زيادة قدرها 12% مقارنة بنحو 18.6 ألف رحلة خلال ديسمبر 2024.

وسجل عدد الركاب خلال ديسمبر 2025 نحو 2.87 مليون راكب، مقابل 2.52 مليون راكب خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو 14%.

مطار القاهرة الدولي حركة الطيران والسفر الرحلات الجوية

