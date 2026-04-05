توجّه كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى مطار القاهرة الدولي، يرافقه أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصال والشؤون الإدارية بالوزارة، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجيت، إلى جانب عدد من قيادات القطاع، وذلك في انتظار وصول جثمان شهيد الواجب المهندس حسام صادق خليفة، الذي وافته المنية أثناء أداء عمله خارج البلاد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى حادث مأساوي هزّ أوساط قطاع البترول المصري، حيث كان الفقيد يشغل منصب مدير عام مساعد الجودة بفرع الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا بموقع عمل الشركة في منطقة حبشان بإمارة أبوظبي.

وبحسب البيانات الرسمية، اندلع حريقان داخل موقع العمل نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض جوي في محيط المنطقة، وذلك في ظل توترات إقليمية متصاعدة. وعلى الفور، تم تنفيذ عملية إخلاء عاجلة للعاملين حفاظًا على سلامتهم.

وخلال عملية الإخلاء، وقع حادث سير مأساوي، حيث اصطدمت إحدى المركبات بسيارة المهندس حسام، في ظل حالة من الارتباك والتوتر التي صاحبت الظروف الطارئة، ما أسفر عن وفاته في موقع الحادث.

ويُعد الفقيد أحد الكفاءات المتميزة في شركة بتروجيت، حيث عُرف بإخلاصه وتفانيه في العمل، وترك رحيله صدمة وحزنًا عميقين بين زملائه وقيادات القطاع، الذين نعوه باعتباره نموذجًا يُحتذى في الالتزام المهني والعمل الوطني.

وتؤكد هذه الواقعة المؤلمة حجم التضحيات التي يقدمها أبناء قطاع البترول المصري في مواقع العمل المختلفة داخل وخارج البلاد، خاصة في ظل التحديات والظروف الاستثنائية التي تشهدها بعض مناطق التشغيل، ما يجعل من قصة الشهيد حسام صادق خليفة رمزًا للفداء والإخلاص في أداء الواجب.