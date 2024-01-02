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أشرف صبحي أمام رياضة البرلمان: "نرفع شعار النائب دائما على حق"

04:51 م الثلاثاء 02 يناير 2024

الدكتور أشرف صبحي

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كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن العلاقة بين الوزارة ونواب البرلمان، قائمة على التناغم والتنسيق المتواصل من أجل تحقيق مصالح الشباب المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن ملف الشباب يحظى بدعم ومساندة كبيرة من القيادة السياسية، وهو ما انعكس على وجود العديد من المشروعات والمنشآت الشبابية العملاقة التي تجعلنا نؤكد أن مصر ستظل دائما الأفضل.

وأشاد وزير الشباب، بالدور الوطني لنواب البرلمان في الانتخابات الرئاسية، حيث لاحظ الجميع دورهم القوي مع شباب مصر في التعاون والتناغم في المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات تخطت نسبة الـ ٥٥٪ وذلك كان مستهدفاتنا وهو ما استطعنا تحقيقه ببناء منظومة شبابية.

وأوضح الوزير، أن هناك تكامل بين وزارة الشباب ولجنة الشباب والرياضة، وهناك شراكة حقيقة من أجل الشباب المصري، حيث ما لم نراه في الوزارة نراه بعين النائب ودائما مصالحنا تتفق مع مطالب النواب متابعا: "نرفع شعار دائما النائب علي حق"، وذلك لتحقيق مصالح الشباب.

وأكد: كنا نواجه تحديا كبيرا وهو بناء شخصية الشباب يكون لها ولاء لهذا الوطن، وهذا ما نجحنا فيه في وزارة الشباب في الانتخابات الرئاسية الحالية، حيث كانت المشاركة كبيرة تخطت الـ ٥٥٪، على عكس الانتخابات الرئاسية الماضية.

الدكتور أشرف صبحي البرلمان نواب البرلمان الشباب المصري الدكتور محمود حسين

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