"هسجنك".. التفاصيل الكاملة لخناقة ريهام سعيد ومالكة قناة الشمس

كتب- محمد سامي:

حالة من الجدل أثارتها خلافات الإعلامية ريهام سعيد مع سميرة الدغيدي، مالكة قناة الشمس، إثر فسخ الإعلامية تعاقدها مع القناة منذ نحو شهرين.

ونشرت "الدغيدي" فيديو لـ "ريهام سعيد" وهي تستخدم أحد منتجات التجميل التي كانت أعلنت من قبل أنها لا علاقة بها وأنها كانت خدمة لابن صاحبة القناة.

ووجهت سميرة الدغيدي، رسالة إلى ريهام سعيد: "هو مين قال إنك مسئولة عن منتج الإعلان، أنتٍ مذيعة أخدتي أجرك على هذه الفقرات وخلصنا، بكل الطرق حاولتي تاخدي أجر تاني واترفض، ده اللي مخليكي واصلة للحالة دي.. إنسي ان اللي بتعمليه ده هيخليكي تاخدي مليم زيادة لأنه مش حقك وعشان الكل يفهم الهانم دي عايزة كل ما الفقرات اللي أخدت أجرها 450 ألف جنيه تتذاع تاخد فلوس تانية وده عمره ما حصل في أي قناة في الدنيا لا عربية ولا أجنبية وعشان أوضح أكتر على سبيل المثال محمد رمضان أخد أجر عن مسلسل جعفر العمدة فهل منطقي كل ما المسلسل يتذاع ياخد أجر تاني.. اتقي الله وكفاية حرب.. ركزي في شغلك خلصنا بقى وبالمناسبة (أنتٍ هتتسجني)".

ومن جانبها ردت ريهام سعيد قائلة: "طب الحمد لله.. اعترفتي أن بعد 25 سنة إعلام قعدتيني على طبق غسيل.. بعد كل النجاح اللي حققته كانت دي كلمة شكرا.. شوفتي بتكرمي الناس اللي معاكي إزاي؟ لا مكنش فري دفعت تمنه من كرامتي وتاريخي اللي راح على إيديكي.. أنتٍ فاكرة كده رخصتيني بالبوست ده؟ الحمد لله ربنا أكرمني ورجعت لقيمتي وكياني اللي تعبت فيه ومكاني الصح اللي استحقه".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد تبرأت من حملة إعلانات كانت تذاع ببرنامجها في قناة الشمس، قائلة: "أنا غير مسؤولة عن إعلانات مذاعة على قناة الشمس دي كانت خدمة لابن صاحبه القناة المالك لهذا المنتج، اللي أكد لي جودته وامتنعت عن تقديمها بعد شهر واحد لأسبابي الخاصة وتركت القناة لهذا السبب.. واتخذت الإجراءات القانونية لوقف هذا الإعلان وسأنشر الإنذار المرسل للقناة".

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